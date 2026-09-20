Здунов лидирует на выборах в Мордовии после обработки 0,15% протоколов

Глава Мордовии Артём Здунов лидирует на выборах руководителя региона с результатом 96,55% голосов. ЦИК приводит эти данные после обработки 0,15% протоколов избирательных комиссий.

Остальные пять кандидатов набирают по 0,86% голосов. Представитель КПРФ Александр Александров, кандидат от «Справедливой России» Тимур Гераськин, представитель партии «Зелёные» Дмитрий Массеров и кандидат от ЛДПР Евгений Тюрин пока показывают одинаковый результат.

Ранее ЦИК сообщил о предварительных результатах выборов в Госдуму. После обработки 20,12% протоколов кандидаты «Единой России» лидировали в 161 из 225 одномандатных округов. КПРФ шла первой в четырёх округах, «Справедливая Россия» — в трёх. Ещё в трёх округах лидировали самовыдвиженцы, в двух — кандидаты ЛДПР, в одном — представитель «Зелёных».