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Регион
Опубликовано 20 сентября, 20:31

Здунов лидирует на выборах в Мордовии после обработки 0,15% протоколов

Артём Здунов. Обложка © Telegram / Здунов здесь

Артём Здунов. Обложка © Telegram / Здунов здесь

Глава Мордовии Артём Здунов лидирует на выборах руководителя региона с результатом 96,55% голосов. ЦИК приводит эти данные после обработки 0,15% протоколов избирательных комиссий.

Остальные пять кандидатов набирают по 0,86% голосов. Представитель КПРФ Александр Александров, кандидат от «Справедливой России» Тимур Гераськин, представитель партии «Зелёные» Дмитрий Массеров и кандидат от ЛДПР Евгений Тюрин пока показывают одинаковый результат.

Шуваев лидирует с 67,31% голосов после обработки 1,68% протоколов
Шуваев лидирует с 67,31% голосов после обработки 1,68% протоколов

Ранее ЦИК сообщил о предварительных результатах выборов в Госдуму. После обработки 20,12% протоколов кандидаты «Единой России» лидировали в 161 из 225 одномандатных округов. КПРФ шла первой в четырёх округах, «Справедливая Россия» — в трёх. Ещё в трёх округах лидировали самовыдвиженцы, в двух — кандидаты ЛДПР, в одном — представитель «Зелёных».

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Лия Мурадьян
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