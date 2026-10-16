Зеленский анонсировал новую встречу переговорщиков Украины и США

Владимир Зеленский рассчитывает, что украинская и американская переговорные команды в ближайшее время согласуют новую встречу. Об этом он сообщил на пресс-брифинге в Брюсселе 16 октября.

По словам Зеленского, представители двух стран продолжают поддерживать постоянный контакт. Киев рассчитывает договориться о переговорах на одном из возможных уровней.

«Думаю, в ближайшие дни договорятся о встрече на том или ином уровне», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский сообщал, что украинская сторона передала США предложения о следующих встречах и готова к переговорам в ближайшие дни. По его словам, предложения были переданы спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру.