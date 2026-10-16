Зеленский заявил, что ему легче общаться с Трампом, чем с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что общаться с президентом США Дональдом Трампом ему значительно проще, чем с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, несмотря на возникающие разногласия, стороны всегда находят темы для обсуждения и принятия решений. Об этом он сообщил на пресс-брифинге в Брюсселе.

«Мне с Трампом [легче]. У меня было несколько встреч с президентом США, и мы всегда находим темы для обсуждения и принятия решений», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что «на переговорах руководствуется исключительно интересами Украины». По словам Зеленского, »Киев имеет право защищаться, поскольку считает себя подвергшимся нападению и оккупации».

Примечательно, что ранее Трамп высказал противоположное мнение. В интервью телеканалу Newsmax американский президент признался, что с Путиным ему проще иметь дело, чем с Зеленским. Глава Белого дома также обвинил украинского лидера в нежелании добиваться мирного соглашения.

Кроме того, Трамп раскритиковал удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, связав их с ростом мировых цен на топливо. На этом фоне отношения Вашингтона и Киева вновь оказались в центре внимания европейских политиков.

Первая личнач встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась в декабре 2019 года в Париже на саммите «нормандской четвёрки». По воспоминаниям пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уже тогда между политиками возникли разногласия: Зеленский начал оспаривать текст совместного заявления, который эксперты согласовывали в течение недели. Впоследствии Путин и Зеленский общались по телефону, однако новых личных встреч не проводили.

Ранее Life.ru рассказывал, что политолог назвал отношения Трампа и Зеленского окончательно разрушенными. По мнению эксперта, нынешние разногласия значительно глубже прежних конфликтов, включая скандал в Белом доме. Аналитик считает, что восстановить прежний уровень личного доверия между политиками уже не удастся.