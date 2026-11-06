Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения в Вооружённых силах Украины. Перестановки готовятся совместно с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. При этом бывший комик не уточнил, кого именно затронут изменения.

«Мы готовим решения совместно с главнокомандующим Вооружёнными силами — кадровые решения в Вооружённых силах Украины. Я хочу поблагодарить всех, кто служит Украине!» — высказался Зеленский в ходе вечернего видеообращения 6 ноября.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуется финансовая поддержка западных союзников для содержания многочисленной армии как минимум в течение десяти лет после прекращения огня. По его словам, сильные вооружённые силы должны стать основой будущих гарантий безопасности Украины. Однако самостоятельно обеспечивать их содержание Киев пока не сможет из-за состояния экономики и масштабных затрат на восстановление страны.