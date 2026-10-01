Список целей для российских ударов на Украине следует расширить, включив в него Генштаб ВСУ, силовые ведомства и офис Зеленского. Такое мнение высказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов в интервью сайту MK.ru.

Военный эксперт обратил внимание на изменение характера российских атак. По его оценке, если раньше удары преимущественно приходились по производственным мощностям, складам вооружения, ремонтным мастерским и другим объектам военной инфраструктуры, то теперь акцент сместился в том числе на энергетику.

Арзанов отдельно отметил поражение высокотехнологичных объектов, включая дата-центры. Он считает, что вывод подобных площадок из строя способен влиять на связь, логистику и другие системы, используемые украинскими военными.

Кроме того, полковник указал на более активное применение реактивных «Гераней» и увеличение числа атак по объектам в Киеве. По его словам, такой подход повышает эффективность российских ударов.

Говоря о возможном дальнейшем расширении перечня целей, Арзанов назвал Генштаб ВСУ, силовые структуры, транспортные узлы и офис Владимира Зеленского. Он также резко высказался о необходимости усилить давление на украинского политика, подчеркнув, что это его личная позиция.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис предрёк Зеленскому неизбежный уход из Киева на фоне ухудшения положения Украины. По его оценке, дальнейшее развитие событий может вынудить украинского политика покинуть столицу и искать более безопасное место. Меркурис связал такой сценарий с нарастающим военным и политическим давлением, а также ухудшением ситуации для Киева.