Зеленский выложил странное видео «с передовой», но забыл назвать точное место
Зеленский записал видеообращение из оборудованного укрытия на фронте
Зеленский сменил Банковую на фронт и записал обращение из укрытия. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский приехал на фронт и записал оттуда видеообращение к украинцам. Ролик он опубликовал 1 октября в своём Telegram-канале.
Зеленский сменил Банковую на фронт и записал обращение из укрытия. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official
Обращение было приурочено ко Дню защитников и защитниц Украины. Зеленский заявил, что находится непосредственно на фронте, однако конкретный участок линии боевых действий не назвал.
На кадрах политик находится в оборудованном укрытии. Вокруг видны маскировочные сетки и элементы полевой инфраструктуры.
Зеленский пояснил, что в государственные праздники обычно записывает обращения в символических местах, однако на этот раз решил сделать это на одной из фронтовых позиций.
Ранее Зеленский уже приезжал к украинским подразделениям на Лиманском направлении, где ВСУ проводят операцию под названием «Вивальди». Украинское командование заявляло о продвижении на этом участке, однако российская сторона эти сообщения в таком виде не подтверждала. На фоне боёв глава ДНР Денис Пушилин сообщал о переброске дополнительных подразделений ВСУ к Красному Лиману. Депутат Госдумы Андрей Колесник также заявлял, что российские войска способны остановить наступательные действия ВСУ на Лиманском направлении. В свежей сводке Life.ru разбирал ситуацию у Красного Лимана на 30 сентября, где продолжались интенсивные бои и взаимные заявления сторон о контроле над отдельными населёнными пунктами.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.