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Опубликовано 1 октября, 10:45

Зеленский выложил странное видео «с передовой», но забыл назвать точное место

Зеленский записал видеообращение из оборудованного укрытия на фронте

Зеленский сменил Банковую на фронт и записал обращение из укрытия. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Зеленский сменил Банковую на фронт и записал обращение из укрытия. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский приехал на фронт и записал оттуда видеообращение к украинцам. Ролик он опубликовал 1 октября в своём Telegram-канале.

Зеленский сменил Банковую на фронт и записал обращение из укрытия. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

Обращение было приурочено ко Дню защитников и защитниц Украины. Зеленский заявил, что находится непосредственно на фронте, однако конкретный участок линии боевых действий не назвал.

На кадрах политик находится в оборудованном укрытии. Вокруг видны маскировочные сетки и элементы полевой инфраструктуры.

Зеленский пояснил, что в государственные праздники обычно записывает обращения в символических местах, однако на этот раз решил сделать это на одной из фронтовых позиций.

«Вивальди» не сыграл: ВСУ потеряли более 100 тысяч бойцов в распиаренной операции
«Вивальди» не сыграл: ВСУ потеряли более 100 тысяч бойцов в распиаренной операции

Ранее Зеленский уже приезжал к украинским подразделениям на Лиманском направлении, где ВСУ проводят операцию под названием «Вивальди». Украинское командование заявляло о продвижении на этом участке, однако российская сторона эти сообщения в таком виде не подтверждала. На фоне боёв глава ДНР Денис Пушилин сообщал о переброске дополнительных подразделений ВСУ к Красному Лиману. Депутат Госдумы Андрей Колесник также заявлял, что российские войска способны остановить наступательные действия ВСУ на Лиманском направлении. В свежей сводке Life.ru разбирал ситуацию у Красного Лимана на 30 сентября, где продолжались интенсивные бои и взаимные заявления сторон о контроле над отдельными населёнными пунктами.

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Милена Скрипальщикова
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