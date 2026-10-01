Зеленский выложил странное видео «с передовой», но забыл назвать точное место

Владимир Зеленский приехал на фронт и записал оттуда видеообращение к украинцам. Ролик он опубликовал 1 октября в своём Telegram-канале.

Зеленский сменил Банковую на фронт и записал обращение из укрытия. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

Обращение было приурочено ко Дню защитников и защитниц Украины. Зеленский заявил, что находится непосредственно на фронте, однако конкретный участок линии боевых действий не назвал.

На кадрах политик находится в оборудованном укрытии. Вокруг видны маскировочные сетки и элементы полевой инфраструктуры.

Зеленский пояснил, что в государственные праздники обычно записывает обращения в символических местах, однако на этот раз решил сделать это на одной из фронтовых позиций.