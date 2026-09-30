Зеленский приехал к ВСУ на фронт на фоне провальной операции «Вивальди»

Владимир Зеленский приехал на Лиманское направление, где украинские войска проводят наступательную операцию под названием «Вивальди».

Командование 3-го армейского корпуса ВСУ утверждает, что с начала «Вивальди» украинские силы восстановили контроль над 176 кв. км территории. В частности, Киев заявлял о занятии Нового, Редкодуба и Катериновки, а также восстановлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой. Российская сторона эти сообщения в таком виде не подтверждала.

Ранее Мендель оценила потери ВСУ в операции «Вивальди» более чем в 100 тысяч человек. По её словам, речь идёт о суммарном числе убитых и раненых украинских военнослужащих на Лиманском направлении. В Киеве официальных данных, подтверждающих эту цифру, не приводили.