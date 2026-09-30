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Опубликовано 30 сентября, 15:25

Зеленский приехал к ВСУ на фронт на фоне провальной операции «Вивальди»

Обложка © Telegram / Политика Страны

Обложка © Telegram / Политика Страны

Владимир Зеленский приехал на Лиманское направление, где украинские войска проводят наступательную операцию под названием «Вивальди».

Командование 3-го армейского корпуса ВСУ утверждает, что с начала «Вивальди» украинские силы восстановили контроль над 176 кв. км территории. В частности, Киев заявлял о занятии Нового, Редкодуба и Катериновки, а также восстановлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой. Российская сторона эти сообщения в таком виде не подтверждала.

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Ранее Мендель оценила потери ВСУ в операции «Вивальди» более чем в 100 тысяч человек. По её словам, речь идёт о суммарном числе убитых и раненых украинских военнослужащих на Лиманском направлении. В Киеве официальных данных, подтверждающих эту цифру, не приводили.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях сторон — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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