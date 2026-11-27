Владимир Зеленский заявил, что Киев координирует с иностранными партнёрами военные операции, затрагивающие интересы других государств. Так в интервью BBC он отреагировал на обвинения Ливии и Италии в связи с атакой на порт Бенгази.

По словам Зеленского, украинские дипломаты взаимодействуют с зарубежными коллегами, когда действия Киева затрагивают международные воды или инфраструктуру других стран. Что касается российских судов, то, по словам печально известного комика, Киев выступает против их использования для военной логистики.

«Это наша позиция», — сказал Зеленский.

Между тем атака на Бенгази спровоцировала скандал в итальянском сенате. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци потребовал от главы МИД Антонио Таяни объяснений относительно действий Киева у берегов Ливии. По мнению оппозиционного политика, поддержка Украины не должна мешать её союзникам открыто критиковать решения украинских властей.