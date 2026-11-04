Зеленский наградил Меланию Трамп орденом перед встречей России и Украины в Белом доме
Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени
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Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени перед встречей делегаций России и Украины в Белом доме. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.
В документе говорится, что супруга американского лидера удостоена награды за гуманитарную помощь Украине, правозащитную и благотворительную деятельность, а также участие в усилиях по возвращению детей.
«За весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность», — сказано в указе.
Кроме того, Зеленский отметил наградой советника первой леди США Марка Бекмана. Ему присвоен знак отличия «Золотое сердце». Бекман получил награду за личный вклад в оказание гуманитарной помощи украинцам и содействие эвакуации мирных жителей с территорий, не контролируемых Киевом.
Орден княгини Ольги вручается женщинам за заслуги в государственной, общественной, научной, образовательной, культурной и благотворительной деятельности. Награда имеет три степени, из которых первая является высшей.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в воссоединении детей с семьями. Российский лидер отметил гуманитарные усилия первой леди США во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. По данным аппарата российского детского омбудсмена, к середине августа 2026 года при её содействии с родственниками в России, на Украине и в третьих странах воссоединились 34 ребёнка.