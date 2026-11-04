Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени перед встречей делегаций России и Украины в Белом доме. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

В документе говорится, что супруга американского лидера удостоена награды за гуманитарную помощь Украине, правозащитную и благотворительную деятельность, а также участие в усилиях по возвращению детей.

«За весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность», — сказано в указе.

Кроме того, Зеленский отметил наградой советника первой леди США Марка Бекмана. Ему присвоен знак отличия «Золотое сердце». Бекман получил награду за личный вклад в оказание гуманитарной помощи украинцам и содействие эвакуации мирных жителей с территорий, не контролируемых Киевом.

Орден княгини Ольги вручается женщинам за заслуги в государственной, общественной, научной, образовательной, культурной и благотворительной деятельности. Награда имеет три степени, из которых первая является высшей.