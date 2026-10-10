Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в воссоединении детей с семьями

Президент России Владимир Путин поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за участие в гуманитарной работе по воссоединению детей с семьями. Эта тема прозвучала во время телефонного разговора российского лидера с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге по итогам беседы.

«Одним из примечательных моментов беседы были слова благодарности Путина в адрес первой леди США за её активную гуманитарную деятельность и усилия в сфере воссоединения детей с семьями, разделёнными в ходе конфликта», — сказал Ушаков.

Мелания Трамп участвует в работе по возвращению российских и украинских детей к родственникам. Российская сторона неоднократно отмечала её роль в этом процессе. В июне Путин во время другого разговора с Трампом также положительно оценил участие первой леди США в воссоединении семей.

По данным аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка, к середине августа 2026 года при поддержке Мелании Трамп с близкими в России, на Украине и в третьих странах воссоединились 34 ребёнка. Всего при участии института детского омбудсмена к родственникам в России вернулись 32 ребёнка из 24 семей, ещё 145 детей из 118 семей воссоединились с близкими на Украине и в других странах.

В работе также участвуют Международный комитет Красного Креста и другие посредники. Российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова ранее сообщала, что механизм предусматривает обращение родителя или родственника, проверку обстоятельств каждого случая и учёт интересов самого ребёнка.

Путин и Трамп 9 октября провели телефонный разговор, в ходе которого значительное внимание уделили перспективам урегулирования украинского кризиса. Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Ирана и отдельные вопросы российско-американских отношений. По итогам беседы Москва и Вашингтон подтвердили намерение продолжать личные контакты президентов, а также взаимодействие между их администрациями, специальными службами и другими ведомствами. Стороны также затронули экономическую повестку, включая поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.