Украине потребуется 115 миллиардов евро для продолжения конфликта в 2027 году. Такую сумму Владимир Зеленский назвал после встречи «коалиции желающих» в Берлине, передаёт Reuters.

«Мне жаль, что нам приходится говорить о деньгах, но мы находимся в состоянии войны, поэтому сумма огромная. Все главы государств и правительств поняли, что речь действительно идёт об огромной сумме», — заявил украинский лидер.

Из необходимых 115 миллиардов евро Киев рассчитывает получить 45 миллиардов по ранее утверждённому кредитному механизму Евросоюза. Ещё столько же предполагается привлечь в рамках новой программы, которую Еврокомиссия предложила 18 ноября.

Однако дополнительный кредит на 45 миллиардов евро пока не согласован странами ЕС. Даже если его одобрят, Украине останется найти ещё 25 миллиардов для покрытия заявленных потребностей на следующий год.

Речь идёт о двух разных механизмах финансирования. Первый входит в уже утверждённую программу ЕС на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Второй предусматривает дополнительные заимствования на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза.

Ранее Life.ru сообщал о предложении Еврокомиссии предоставить Украине ещё 45 миллиардов евро в 2027 году. В Брюсселе рассчитывают направить до 25 миллиардов из этой суммы на военные нужды, а оставшиеся 20 миллиардов — на поддержку украинского бюджета.