Зеленский обсудил с Покладом ответ на дрон, влетевший в его кабинет

Напомним, дрон влетел в главное здание СБУ в центре Киева 4 сентября. Владимир Зеленский подтвердил атаку. По его словам, дрон был направлен в кабинет и.о. руководителя спецслужбы Александра Поклада. Самого Поклада во время удара там не было. Зеленский утверждает, что дрон был российским. Однако эксперты не исключают, что эта атака может быть частью противостояния украинских спецслужб, которое обострилось в последние дни и вылилось в перестрелки между СБУ и ГУР. Тем не менее Зеленский он поручил Покладу подготовить «адекватный, ощутимый и по возможности зеркальный» ответ.