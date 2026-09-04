Зеленский обсудил с Покладом ответ на дрон, влетевший в его кабинет
Зеленский заявил, что определил места ответных ударов после атаки на здание СБУ
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Украина определила географию ответных действий после удара по зданию СБУ в Киеве. Об этом заявил Владимир Зеленский после доклада исполняющего обязанности руководителя Службы безопасности Украины Александра Поклада.
По словам Зеленского, СБУ уже занимается подготовкой «активных ответных действий». Где именно они могут быть проведены, он не уточнил.
«Готовим ответ на российские удары. Места нанесения ударов определены. Время будет выбрано так, чтобы добиться результата», — заявил Зеленский.
Напомним, дрон влетел в главное здание СБУ в центре Киева 4 сентября. Владимир Зеленский подтвердил атаку. По его словам, дрон был направлен в кабинет и.о. руководителя спецслужбы Александра Поклада. Самого Поклада во время удара там не было. Зеленский утверждает, что дрон был российским. Однако эксперты не исключают, что эта атака может быть частью противостояния украинских спецслужб, которое обострилось в последние дни и вылилось в перестрелки между СБУ и ГУР. Тем не менее Зеленский он поручил Покладу подготовить «адекватный, ощутимый и по возможности зеркальный» ответ.
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