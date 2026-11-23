Владимир Зеленский усомнился в эффективности гарантий безопасности, аналогичных статье 5 НАТО, и вновь призвал принять Украину в альянс. С таким заявлением он выступил перед Парламентской ассамблеей НАТО.

Печально известный комик потребовал от западных партнёров объяснить, какие государства готовы защищать Киев в случае нового нападения и что именно они предпримут. Кроме того, его интересуют численность и состав иностранных войск, которые могут заранее разместить на украинской территории, стоимость такого присутствия и практическая эффективность предлагаемых мер.

Зеленский подчеркнул, что до получения конкретных ответов не готов считать подобные гарантии надёжными. По его мнению, полноправное членство Украины в НАТО стало бы более действенным решением.

Он предложил союзникам задуматься, не окажется ли вступление Киева в альянс одновременно дешевле и безопаснее создания отдельной системы гарантий. При этом Вашингтон продвигает вариант обеспечения безопасности Украины без её вступления в НАТО и размещения западных войск. Россия выступает против обоих вариантов.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский предложил разместить на Украине американские военные базы. Он привёл в пример страны Ближнего Востока, где США располагают военными объектами без членства принимающих государств в НАТО. При этом украинский лидер признал, что ответа о готовности Вашингтона к такому шагу пока не получил.