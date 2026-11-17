В Киеве заявили о предложении организовать эвакуацию мирных жителей из десяти населённых пунктов Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем России. Об инициативе сообщил Владимир Зеленский, уточнив, что украинская сторона намерена обсудить её с американскими посредниками.

По его словам, за основу новых гуманитарных миссий предлагается взять опыт Алешек. Тогда Россия и Украина при содействии США согласовали временный режим прекращения огня, позволивший вывезти желающих покинуть город жителей и доставить гуманитарную помощь.

В организации операции участвовали российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец. Посредником выступила первая леди США Мелания Трамп.

Теперь Киев рассчитывает распространить подобный механизм на другие территории. Для проведения новых операций потребуется согласовать условия безопасности и порядок эвакуации с российской стороной.

Кроме того, Зеленский рассказал о подготовке очередного обмена военнопленными. По его словам, эта тема стала одной из главных на трёхсторонних переговорах России, США и Украины, прошедших 10–11 ноября в Абу-Даби.

Ранее Life.ru сообщал, что Киев так и не ответил на предложение Владимира Путина организовать эвакуацию мирных жителей из Константиновки в ДНР. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва пока не получила от украинской стороны сигналов о готовности провести гуманитарную операцию. Российский лидер выступил с инициативой 12 ноября, предложив использовать опыт совместной миссии в Алешках.