Украина намерена продолжать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает такие атаки как ответ на удары по украинской энергетической инфраструктуре.

«Операция против российской нефтеперерабатывающей промышленности продолжается – в ответ на российские удары по украинским объектам энергетики… Мы определили следующие наши ответные меры», — сказал глава киевского режима.

Об этом он сообщил после доклада военных. По словам Зеленского, операция против российской нефтеперерабатывающей отрасли продолжается, а украинское командование уже определило дальнейшие ответные действия.

Киев предлагает прекратить атаки на российские НПЗ при условии, что Москва перестанет наносить удары по украинской энергетике. Российская сторона, в свою очередь, ранее заявляла, что украинские атаки не прекращались даже во время обсуждения возможного моратория.