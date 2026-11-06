Зеленский пригрозил новыми ударами по НПЗ России перед переговорами в Абу-Даби
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Украина намерена продолжать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает такие атаки как ответ на удары по украинской энергетической инфраструктуре.
«Операция против российской нефтеперерабатывающей промышленности продолжается – в ответ на российские удары по украинским объектам энергетики… Мы определили следующие наши ответные меры», — сказал глава киевского режима.
Об этом он сообщил после доклада военных. По словам Зеленского, операция против российской нефтеперерабатывающей отрасли продолжается, а украинское командование уже определило дальнейшие ответные действия.
Киев предлагает прекратить атаки на российские НПЗ при условии, что Москва перестанет наносить удары по украинской энергетике. Российская сторона, в свою очередь, ранее заявляла, что украинские атаки не прекращались даже во время обсуждения возможного моратория.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу временную сделку: Украина на месяц приостановит удары по российским НПЗ, если Вашингтон предоставит ей запас ракет для комплексов Patriot на тот же срок. Это условие он озвучил 2 ноября в интервью Fox News. Украинский лидер объяснил атаки на нефтеперерабатывающие предприятия ответом на удары по энергетической инфраструктуре своей страны.