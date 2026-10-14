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Опубликовано 14 октября, 20:00

Зеленский признал, что Украина теряет Америку, но нашёл оправдание

Обложка © Gettyimages / Nachrichtenfoto

Обложка © Gettyimages / Nachrichtenfoto

Владимир Зеленский признал, что Украина теряет Соединённые Штаты как важнейшего партнёра, однако возложил ответственность за происходящее не на Киев. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Во время беседы Морган напрямую спросил Зеленского, считает ли тот, что Украина теряет Америку.

«К сожалению, это так. Да, теряем, но не из-за нас», — ответил Зеленский.

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Хуже, чем после скандала в Белом доме: Конфликт Трампа и Зеленского достиг нового пика

Ранее Зеленский выразил недовольство решениями Дональда Трампа, связанными с энергетическим перемирием и поставками российского дизельного топлива. Он также призвал американского лидера сохранять нейтралитет в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Больше новостей об отношениях России, США и Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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