Зеленский признал, что Украина теряет Америку, но нашёл оправдание

Владимир Зеленский признал, что Украина теряет Соединённые Штаты как важнейшего партнёра, однако возложил ответственность за происходящее не на Киев. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Во время беседы Морган напрямую спросил Зеленского, считает ли тот, что Украина теряет Америку.

«К сожалению, это так. Да, теряем, но не из-за нас», — ответил Зеленский.

Ранее Зеленский выразил недовольство решениями Дональда Трампа, связанными с энергетическим перемирием и поставками российского дизельного топлива. Он также призвал американского лидера сохранять нейтралитет в переговорах по урегулированию украинского конфликта.