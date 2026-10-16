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Регион
Опубликовано 16 октября, 19:36

Зеленский пугает ЕС новый миграционным кризисом в случае поражения Украины

Зеленский: В случае поражения Украины в Европу могут приехать 20 млн человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения страны до 20 миллионов украинцев могут отправиться в Европу. Об этом он сказал на полях саммита Евросоюза в Брюсселе.

«А что будет, если мы падём? Сколько тогда? Не знаю. В Европу приедут 20 миллионов украинцев... Для меня это совершенно очевидно», — заявил Зеленский.

По данным Евростата, на которые ссылается исходный материал, в 2025 году страны ЕС зарегистрировали около 670 тысяч новых заявлений на предоставление убежища и предоставили более 683 тысяч новых статусов временной защиты гражданам Украины.

Согласно данным ООН, с февраля 2022 года за пределы Украины выехали около 6,8 миллиона человек. В то же время в конце февраля 2026 года украинский Центр экономической стратегии оценивал число уехавших с начала конфликта в 5,6 миллиона.

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Ранее глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник сообщил, что за 2025 год население страны сократилось примерно на 800 тысяч человек. Причины — массовый выезд и высокая смертность. В первом полугодии на 10 новорождённых пришлось 35 умерших.

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Анастасия Никонорова
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