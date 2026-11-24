Владимир Зеленский раскрыл, как в первые месяцы спецоперации прятался в подземном бункере. Находясь в укрытии, он постоянно слышал грохот поездов метро, а справляться со стрессом и засыпать ему помогала классическая музыка. Об этом украинский лидер рассказал в интервью журналисту Бенджамину Хаву, фрагменты которого опубликовал Telegram-канал Insider UA.

По словам Зеленского, после начала боевых действий ему пришлось проводить много времени под землёй. Однако даже в защищённом помещении не удавалось полностью отгородиться от происходящего снаружи. В бункер регулярно доносились звуки работающего метрополитена, которые стали привычным фоном его повседневной жизни.

Чтобы успокоиться после напряжённых дней и уснуть, Зеленский включал классические произведения. Музыка, как следует из его воспоминаний, помогала ему расслабиться и отвлечься от постоянного стресса.

О своём пребывании в подземном укрытии украинский лидер рассказывал и раньше. В феврале 2026 года он признался, что на протяжении примерно двух лет ночевал в бункере, периодически поднимаясь в кабинет для работы. Позднее Зеленский показал журналистам помещения под зданием президентского офиса на Банковой улице в Киеве.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак ночевали в соседних помещениях подземного бункера. После напряжённого рабочего дня они иногда отвлекались на настольный теннис или просмотр классических фильмов. В первые дни СВО, как утверждали собеседники издания, оба держали рядом с собой автоматы на случай проникновения российских военных в президентский комплекс.