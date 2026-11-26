В Днепропетровске и Павлограде сохраняются серьёзные проблемы с подачей электричества. Особенно сложной ситуацию в этих городах и Днепровском районе области назвал Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, ремонтные бригады работают круглосуточно, для восстановления электроснабжения задействованы все необходимые силы. Энергетики также продолжают ремонт оборудования в Одесской, Харьковской и Сумской областях.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа ранее сообщил, что к восстановительным работам в регионе привлечены более 100 бригад и 300 энергетиков. Ситуацию с обеспечением населения электричеством он охарактеризовал как крайне сложную.

Утром 26 ноября депутат Верховной рады Максим Бужанский рассказал о многодневных отключениях электричества в Днепропетровске. По словам парламентария, в некоторых домах света нет с субботы, а из-за разрядившихся резервных аккумуляторов возникли серьёзные перебои с мобильной связью. Проблемы затронули и водоснабжение.