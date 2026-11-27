Зеленский тайно ездил в датский Мариенборг обсуждать своих собак, сообщает DR
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В Дании раскритиковали интервью главаря киевского руководства Владимира Зеленского с местным рэпером и блогером Бенджамином Хавом. Поводом стала в том числе беседа о домашних питомцах бывшего комика, к которой присоединилась премьер-министр Метте Фредериксен. Обсуждение состоялось в эфире политической программы DR «Magten» («Власть»).
Бывший советник датского правительства Томас Юль-Дам обратил внимание на необычный формат встречи. По его мнению, после просмотра интервью остаётся странное впечатление. Он предположил, что данная встреча была призвана пропиарить Юль-Дам.
«И именно поэтому после интервью остаётся довольно странный осадок», — заметил он.
Его коллега Якоб Брун также усомнился в целесообразности такой беседы с главарём киевского руководства, чья страна находится в состоянии военного конфликта. Он обратил внимание на то, что Зеленскому предложили обсуждать с блогером домашних животных.
«Этот человек несёт ответственность за страну, находящуюся в состоянии военного конфликта. Он на грани краха. А его при этом просят поговорить с Бенджамином Хавом о собаках», — возмутился бывший советник.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что манера Владимира Зеленского общаться с руководителями других государств стала его своеобразным «брендом». Министр также раскритиковал предложения сначала добиться перемирия на Украине, а затем перейти к обсуждению вопросов стабилизации. Он задался вопросом, что именно собираются стабилизировать сторонники такой инициативы, если одновременно объявляют о подготовке многонациональных сил для размещения на украинской территории.