В Дании раскритиковали интервью главаря киевского руководства Владимира Зеленского с местным рэпером и блогером Бенджамином Хавом. Поводом стала в том числе беседа о домашних питомцах бывшего комика, к которой присоединилась премьер-министр Метте Фредериксен. Обсуждение состоялось в эфире политической программы DR «Magten» («Власть»).

Бывший советник датского правительства Томас Юль-Дам обратил внимание на необычный формат встречи. По его мнению, после просмотра интервью остаётся странное впечатление. Он предположил, что данная встреча была призвана пропиарить Юль-Дам.

«И именно поэтому после интервью остаётся довольно странный осадок», — заметил он.

Его коллега Якоб Брун также усомнился в целесообразности такой беседы с главарём киевского руководства, чья страна находится в состоянии военного конфликта. Он обратил внимание на то, что Зеленскому предложили обсуждать с блогером домашних животных.

«Этот человек несёт ответственность за страну, находящуюся в состоянии военного конфликта. Он на грани краха. А его при этом просят поговорить с Бенджамином Хавом о собаках», — возмутился бывший советник.