Зеленский вновь отверг идею ухода ВСУ из Донбасса
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Владимир Зеленский вновь заявил об отказе выводить украинские войска из Донбасса. По его мнению, добровольный уход ВСУ с этой территории будет означать поражение Украины в конфликте.
«Я считаю, что отступать из Донбасса — значит, проиграть эту войну. Я имею в виду не отступление в результате боевых действий, а то, что мы сами по своей воле покидаем нашу землю», — заявил украинский лидер.
Ранее стало известно, что американские переговорщики обсуждали возможность вступления Украины в НАТО в обмен на вывод ВСУ из Донбасса. Зеленский при этом подчеркнул, что даже в случае отвода войск Киев не намерен признавать эти территории российскими.