Владимир Зеленский вновь заявил об отказе выводить украинские войска из Донбасса. По его мнению, добровольный уход ВСУ с этой территории будет означать поражение Украины в конфликте.

«Я считаю, что отступать из Донбасса — значит, проиграть эту войну. Я имею в виду не отступление в результате боевых действий, а то, что мы сами по своей воле покидаем нашу землю», — заявил украинский лидер.