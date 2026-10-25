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Опубликовано 25 октября, 14:02

Зеленский вредит Трампу больше Венесуэлы, Кубы и Ирана, заявил Медведев

Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL, Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL, Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский наносит интересам президента США Дональда Трампа больше вреда, чем Венесуэла, Куба и Иран вместе взятые. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём канале в мессенджере MAX.

Политик предложил американскому лидеру обратиться к руководителям силовых ведомств США, чтобы разобраться с ситуацией вокруг Зеленского. При этом он сослался на исторический опыт Вашингтона, не уточнив, какие конкретно действия имеет в виду.

«Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение», — написал Медведев.

Зампред Совбеза назвал украинского лидера «сукиным сыном» Трампа, использовав известное выражение из американской политической истории. По его оценке, действия Зеленского представляют для главы Белого дома куда большую проблему, чем отношения Вашингтона с Венесуэлой, Кубой и Ираном.

Претензии США к этим трём государствам Медведев охарактеризовал как надуманные.

Советник Трампа обвинил окружение Зеленского в наживе на конфликте
Советник Трампа обвинил окружение Зеленского в наживе на конфликте

Ранее Life.ru рассказывал, как Медведев назвал Зеленского препятствием для мира и интересов США. Комментируя заявления Трампа о нежелании Киева заключать соглашение, зампред Совбеза заявил, что украинский лидер «укусил кормящую его руку». По мнению политика, Зеленскому придётся столкнуться с последствиями испорченных отношений с Вашингтоном.

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Вероника Бакумченко
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