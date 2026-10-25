Зеленский вредит Трампу больше Венесуэлы, Кубы и Ирана, заявил Медведев

Владимир Зеленский наносит интересам президента США Дональда Трампа больше вреда, чем Венесуэла, Куба и Иран вместе взятые. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём канале в мессенджере MAX.

Политик предложил американскому лидеру обратиться к руководителям силовых ведомств США, чтобы разобраться с ситуацией вокруг Зеленского. При этом он сослался на исторический опыт Вашингтона, не уточнив, какие конкретно действия имеет в виду.

«Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение», — написал Медведев.

Зампред Совбеза назвал украинского лидера «сукиным сыном» Трампа, использовав известное выражение из американской политической истории. По его оценке, действия Зеленского представляют для главы Белого дома куда большую проблему, чем отношения Вашингтона с Венесуэлой, Кубой и Ираном.

Претензии США к этим трём государствам Медведев охарактеризовал как надуманные.