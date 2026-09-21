Зеленский встретился с главой ЦРУ в аэропорту Ирландии

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский встретился с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в аэропорту Шаннон в Ирландии. Разговор состоялся во время остановки самолётов для дозаправки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два осведомлённых источника.

Один из собеседников Reuters сообщил, что встреча прошла в понедельник, 21 сентября. Другой источник рассказал, что Зеленский и Рэтклифф разговаривали, пока их самолёты находились на дозаправке.

Оба собеседника агентства попросили не раскрывать их имена из-за характера обсуждавшихся вопросов. Они также не сообщили, какие темы затронули Зеленский и директор ЦРУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом 22 сентября в Нью-Йорке. Переговоры планируют провести во второй половине дня или вечером по киевскому времени. Основное внимание стороны намерены уделить вопросам энергетики и урегулирования конфликта. Также Киев рассчитывает обсудить дальнейшее взаимодействие с Вашингтоном и военную поддержку. Экс-комик ранее сообщил, что договорился с республиканцем о личной встрече во время поездки в Нью-Йорк.