Зеленский встретился с Макроном, Мерцем и Бёрнэмом в Берлине
Владимир Зеленский встретился с лидерами Франции, Великобритании и Германии. Стороны обсудили защиту украинской энергетики, противодействие беспилотникам и дипломатические вопросы.
Зеленский встретился с Макроном, Мерцем и Бёрнэмом в Берлине. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official
На переговорах особое внимание уделили борьбе с российскими беспилотниками и ракетами. Также обсуждалась защита энергетических объектов и другой инфраструктуры Украины.
По словам Зеленского, встреча была посвящена ключевым потребностям страны. Он также выразил надежду на результативность предстоящих консультаций в рамках «коалиции желающих».
«Важно, чтобы сегодняшняя встреча «коалиции желающих» и двусторонние встречи с лидерами были результативными. Поддержки будет больше. Спасибо всем, кто помогает», — заявил Зеленский.
Ранее Life.ru сообщал о прибытии Зеленского в Берлин для участия во встрече «коалиции желающих». Ожидается участие представителей более 40 партнёров Украины, включая американскую сторону.
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