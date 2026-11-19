Владимир Зеленский встретился с лидерами Франции, Великобритании и Германии. Стороны обсудили защиту украинской энергетики, противодействие беспилотникам и дипломатические вопросы.

Зеленский встретился с Макроном, Мерцем и Бёрнэмом в Берлине. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

На переговорах особое внимание уделили борьбе с российскими беспилотниками и ракетами. Также обсуждалась защита энергетических объектов и другой инфраструктуры Украины.

По словам Зеленского, встреча была посвящена ключевым потребностям страны. Он также выразил надежду на результативность предстоящих консультаций в рамках «коалиции желающих».

«Важно, чтобы сегодняшняя встреча «коалиции желающих» и двусторонние встречи с лидерами были результативными. Поддержки будет больше. Спасибо всем, кто помогает», — заявил Зеленский.