Владимир Зеленский утвердил два новых пакета санкций, затронувших 81 гражданина России и 67 российских юридических лиц. О подписании соответствующих указов сообщили в его офисе.

Документы № 1145/2026 и № 1146/2026 вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 ноября.

В первый санкционный список включены 44 россиянина и 31 компания. По утверждению Киева, фигуранты перечня занимаются производством беспилотников и поставками комплектующих. Второй пакет охватывает 37 граждан РФ и 36 организаций.

Советник Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил о намерении Киева добиться распространения ограничений на другие страны. Некоторые фигуранты новых списков уже находятся под санкциями США, Евросоюза и Швейцарии.

Напомним, 30 октября Зеленский ввёл санкции против разработчиков российской спутниковой системы «Рассвет» и 39 морских судов. Тогда персональные ограничения затронули 19 россиян и 10 компаний. В перечень включили разработчиков спутниковой группировки и поставщиков оборудования для космической промышленности. Отдельный пакет касался судов, перевозящих российские энергоносители. Киев также заявил о намерении добиваться международной синхронизации этих ограничений.