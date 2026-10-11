Зеленский взял обречённую паузу на фоне последних заявлений Трампа

Владимир Зеленский уже третий день не публикует привычных ежедневных видеообращений, а украинская переговорная команда не отчиталась в соцсетях об итогах поездки в США. По данным украинского источника, в Киеве решили взять паузу после последних решений президента США Дональда Трампа.

Как утверждается в сообщении, Зеленский и сотрудники его офиса крайне негативно восприняли действия американского лидера. Поэтому в первые дни было решено не обострять отношения с Вашингтоном публичными заявлениями.

«И чтобы не обострять ситуацию в первые дни и не высказать господину Дональду всё, что о нём думают, пока было решено взять паузу», — говорится в публикации телеграм-канала Ukraine context.

Ранее Life.ru сообщал, что окружение Зеленского не ожидало от Трампа призыва сменить украинского лидера. Журналист Bild Пауль Ронцхаймер приводил слова близкого советника Зеленского, признавшегося, что подобного заявления в Киеве не ожидали. По его словам, украинская сторона была готова к повышенному вниманию во время американской избирательной кампании, но не к столь жёсткой риторике Белого дома.