Владимир Зеленский потребовал закрепить гарантии безопасности для Украины в письменном виде. Устные обещания США его не устраивают, передает телеканал ТСН.

Зеленский прокомментировал предложенный Вашингтоном механизм защиты Украины, который предполагается выстроить по аналогии с пятой статьёй Североатлантического договора. По его словам, Киев пока не получил полного ответа на вопрос, какие страны будут участвовать в обеспечении безопасности и готовы ли они дать отпор в случае нападения.

«Ответы должны быть не просто на словах и не просто красноречиво звучать: «Безусловно, никто вас не бросит». Это должно быть на бумаге. Я пока на бумаге таких шагов не вижу», — заявил Зеленский.

Он также настаивает, что будущие договорённости не должны зависеть от того, кто занимает пост президента США. Украинская сторона рассчитывает получить обязательства, которые продолжат действовать и после ухода Дональда Трампа из Белого дома.

«Гарантии нам нужны не на два года, а желательно навсегда, ну по крайней мере на десятки лет», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции Киева по итогам встречи «коалиции желающих» в Берлине. Тогда Зеленский назвал вступление Украины в НАТО и Евросоюз лучшей гарантией безопасности и связал членство в этих объединениях с возможностью предотвратить новые конфликты в Европе.