Зеленский заявил, что дефицит бюджета мешает Украине производить оружие

Дефицит украинского бюджета мешает Киеву разрабатывать и запускать массовое производство критически важных видов вооружений. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Financial Times.

По данным газеты, финансовые проблемы осложняют в том числе создание средств для противодействия новым российским беспилотникам. FT отмечает, что Украина пытается нарастить выпуск дронов-перехватчиков, однако сталкивается как с нехваткой отдельных компонентов, так и с дефицитом денег.

Ранее Life.ru также писал, что в европейских столицах возникают вопросы к новым финансовым запросам Киева. Часть европейских чиновников сомневается, что партнёры смогут полностью закрыть дополнительные расходы Украины, которые включают закупку вооружений, ПВО, выплаты военным и другие оборонные статьи.