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Опубликовано 2 октября, 10:45

Зеленский заявил, что дефицит бюджета мешает Украине производить оружие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Дефицит украинского бюджета мешает Киеву разрабатывать и запускать массовое производство критически важных видов вооружений. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Financial Times.

По данным газеты, финансовые проблемы осложняют в том числе создание средств для противодействия новым российским беспилотникам. FT отмечает, что Украина пытается нарастить выпуск дронов-перехватчиков, однако сталкивается как с нехваткой отдельных компонентов, так и с дефицитом денег.

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Ранее Life.ru также писал, что в европейских столицах возникают вопросы к новым финансовым запросам Киева. Часть европейских чиновников сомневается, что партнёры смогут полностью закрыть дополнительные расходы Украины, которые включают закупку вооружений, ПВО, выплаты военным и другие оборонные статьи.

Больше новостей о решениях зарубежных властей, международной помощи и украинском конфликте — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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