Первые шведские истребители Gripen могут поступить на Украину уже в начале 2027 года. Такой срок назвал Владимир Зеленский, говоря о планах усиления украинской военной авиации.

Киев рассчитывает получить самолёты в январе следующего года. Речь идёт об истребителях Gripen модификации C/D, которые Швеция намерена передать Украине в рамках военной помощи.

При этом окончательные сроки поставок пока не определены. Ранее Зеленский допускал, что первые самолёты прибудут в январе или феврале 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Швеция рассчитывает передать Украине первые истребители Gripen после Нового года. Помимо передачи самолётов предыдущего поколения, Киев заключил соглашение о закупке более современных Gripen E, поставки которых запланированы на последующие годы.