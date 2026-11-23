Зеленский заявил, что первые шведские истребители поступят на Украину в январе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Первые шведские истребители Gripen могут поступить на Украину уже в начале 2027 года. Такой срок назвал Владимир Зеленский, говоря о планах усиления украинской военной авиации.
Киев рассчитывает получить самолёты в январе следующего года. Речь идёт об истребителях Gripen модификации C/D, которые Швеция намерена передать Украине в рамках военной помощи.
При этом окончательные сроки поставок пока не определены. Ранее Зеленский допускал, что первые самолёты прибудут в январе или феврале 2027 года.
Ранее Life.ru сообщал, что Швеция рассчитывает передать Украине первые истребители Gripen после Нового года. Помимо передачи самолётов предыдущего поколения, Киев заключил соглашение о закупке более современных Gripen E, поставки которых запланированы на последующие годы.
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