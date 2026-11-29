Владимир Зеленский заявил, что Украина уважает суверенитет Ливии и не стремится к расширению конфликта на её территорию. Об этом он рассказал в интервью Al Jazeera.

По словам Зеленского, действия Украины не были направлены против населения Ливии или её портов.

Между тем, по данным Al Jazeera со ссылкой на силы восточной Ливии, в результате удара в Бенгази погибли двое ливийских военнослужащих.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский признал отсутствие предварительного согласования операции в Ливии с европейскими партнёрами. Он рассказал об этом после телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Киев тогда выразил готовность наладить регулярный обмен информацией с Римом.