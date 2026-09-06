Зеленский заявил, что Украина, США и Европа проведут новую встречу

Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и Европа договорились о проведении новой встречи в ближайшее время. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с американскими и европейскими представителями в Киеве, передаёт УНИАН.

Главным нерешённым вопросом Зеленский назвал территориальный. Где пройдёт следующая встреча — в Европе, США или снова на Украине — пока не определено.

Он также отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер «фактически возобновили переговорный процесс после встречи с Владимиром Путиным и сегодняшних переговоров в Киеве». Зеленский добавил, что Киев рассчитывает на пакет зимней помощи от Вашингтона, если боевые действия продолжатся.

Напомним, в Киеве завершилась официальная часть переговоров Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, после чего американские представители выступили на пресс-конференции. Уиткофф назвал разговор содержательным и важным, а Кушнер заявил, что цель — не только прекращение боевых действий, но и создание условий для долгосрочного мира, признав проблему «очень сложной и запутанной».