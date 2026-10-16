Зеленский заявил, что Украина защищает Молдавию от России в Приднестровье

Владимир Зеленский во время своей речи на заседании Европейского совета заявил, что Украина защищает Молдавию от российских сил, которые якобы «создают проблемы» с помощью Приднестровья. По словам политика, риски, исходящие здесь от Москвы, «высоки».

«Мы также защищаем Молдову от российских попыток создавать проблемы через Приднестровье. Иногда нам даже приходится отвлекать часть наших военных сил от других задач, чтобы держать под контролем риски, исходящие из Приднестровья», — сказал Зеленский.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский снова попросил у лидеров ЕС ещё $70 млрд на продолжение боевых действий с Россией. По его словам, нынешних финансовых ресурсов недостаточно для покрытия предстоящих расходов. Зеленский назвал сумму «реалистичной».