Зеленский заявил, что Уиткоффу «очень понравился украинский поезд». Хотя американец ненавидит ж/д

Владимир Зеленский рассказал о планах американских эмиссаров Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера вновь посетить Киев. По его словам, посланникам лидера США Дональда Трампа «очень понравился» украинский поезд;

«Важно не делать больших пауз. Они много раз были в Москве. И это первый раз в Киеве. Я благодарен за то, что они в Киеве», — сказал Зеленский.

При этом он выразил желание, чтобы Уиткофф и Кушнер чаще посещали Киев — для «баланса уважения» к России и Украине.

Слова Зеленского о том, что американцам понравился поезд выглядят странно, ведь известно, что Стивен Уиткофф ненавидит этот вид транспорта. По данным источников, спецпредставитель Трампа выражал обеспокоенность по поводу необходимости добираться до Киева именно поездом, и эта ситуация стала для него серьёзной проблемой. Как писали СМИ, нелюбовь Уиткоффа к поездам стала одной из причин, почему визит переговорщиков в Киев так долг откладывался.

Напомним, ранее Уиткофф и Кушнер совершили дипломатический визит в Москву и Киев, чтобы активизировать мирный процесс по урегулированию российско-украинского конфликта. В Москве они провели более чем трёхчасовые переговоры с президентом Владимиром Путиным, которые российская сторона назвала содержательными, конструктивными и доверительными, а Дмитрий Песков охарактеризовал как «маленький шаг в сторону мира». На следующий день, в ходе своего первого визита в Киев, американские эмиссары провели несколько раундов переговоров с Зеленским при участии советников из Великобритании, Франции и Германии. По итогам встреч стороны не объявили о конкретных договорённостях, но подтвердили намерение продолжать работу, при этом американская делегация заявила о достижении «существенного прогресса» и продвижении в вопросе организации будущих трехсторонних переговоров.