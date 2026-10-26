Владимир Зеленский согласился на возможные переговоры с Россией, понимая, что их итог может оказаться неблагоприятным для Киева. Такое мнение высказал лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино. Он считает, что мирное урегулирование, скорее всего, будет достигнуто на российских условиях.

«Зеленский наконец согласился открыть переговоры с Россией, зная, что они, скорее всего, завершатся на её условиях», — написал Асселино в соцсети X.

По прогнозу французского политика, Киеву придётся пойти на серьёзные изменения своей государственной политики. В частности, он допускает необходимость внесения поправок в Конституцию Украины, которые закрепят отказ страны от вступления в НАТО.

Кроме того, Асселино полагает, что одним из условий будущего соглашения станет признание Киевом российского статуса Крыма и всего Донбасса. Политик рассматривает территориальные уступки и внеблоковый статус как возможные результаты переговорного процесса.

Заявление прозвучало на фоне подготовки новых консультаций России, Украины и США. Предполагается, что встреча представителей трёх государств может состояться в ноябре. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Москва готова возобновить переговоры после 4 ноября.

Сам Зеленский ранее допустил обсуждение территориальных вопросов исключительно на уровне лидеров государств. При этом он подчеркнул, что Киев не согласен на обмен территориями и не собирается обсуждать нейтральный статус или сокращение численности вооружённых сил. Таким образом, прогноз Асселино существенно расходится с официально обозначенной украинской позицией.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский согласился обсудить с Владимиром Путиным территориальный вопрос. Украинский лидер рассказал, что американская сторона уже давно предлагает различные варианты территориальных договорённостей, включая обмен территориями. Однако Киев, по его словам, ничего обменивать не намерен. Зеленский настаивает, что территориальный вопрос должны обсуждать главы государств, тогда как остальные темы могут рассматриваться техническими группами.