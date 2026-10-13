Зеленскому не дадут передышку: На Украине увидели важный сигнал в заявлении Лаврова

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Владимир Зеленский не заслужил передышки на поле боя, свидетельствует об изменении подхода Москвы к украинскому конфликту. Такое мнение высказала украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.

По её оценке, Россия сделала выводы из предыдущих попыток дипломатического урегулирования. Прежде всего речь идёт об опыте Минских соглашений, которые, как считает исследователь, Киев и его западные союзники использовали для достижения собственных целей.

Гавришко сравнила прежний переговорный процесс с политическим спектаклем, в котором участвовали украинские власти и их иностранные партнёры. По её мнению, этот опыт убедил Москву в ненадёжности подобных договорённостей.

Историк также выразила уверенность, что пауза в боевых действиях перед наступлением зимы необходима прежде всего Киеву. Именно украинская сторона, по её словам, больше заинтересована в получении дополнительного времени.

Поводом для комментария стали слова Лаврова, прозвучавшие 12 октября. Глава российского МИД заявил, что Москва не намерена вновь доверять обещаниям Зеленского и предоставлять ему возможность восстановить силы.

«Я не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», — отметил министр, отвечая на вопрос о возможном энергетическом перемирии.

Лавров добавил, что Россия продолжает добиваться целей специальной военной операции. По его словам, позиция Москвы остаётся неизменной, несмотря на инициативы и заявления украинского руководства.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров исключил предоставление Зеленскому передышки на поле боя. Глава МИД РФ объяснил, что Москва не намерена полагаться на новые обещания Киева и продолжит достижение поставленных целей.