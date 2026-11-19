Цвет выделений из носа может стать дополнительной подсказкой при диагностике заболевания, однако самостоятельно ставить диагноз по этому признаку не стоит. Об этом терапевт Людмила Лапа рассказала в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, характер выделений действительно помогает врачу оценить состояние слизистой и возможную причину воспаления. Однако окончательные выводы делают с учётом других симптомов, осмотра и результатов обследований.

«Выделения из носа — это действительно важный диагностический признак, который может подсказать природу заболевания. Однако интерпретировать его должен только специалист», — подчеркнула Лапа.

Врач также обратила внимание на прозрачные водянистые выделения, которые могут сопровождать аллергическую реакцию. Для уточнения причины воспаления в некоторых случаях используют риноцитограмму — исследование мазка из носа, позволяющее определить преобладающие клетки на слизистой.

Результаты такого анализа помогают врачу подобрать подходящую терапию. При этом белесые выделения тоже могут стать поводом для дополнительного обследования, если есть подозрение на повышенную чувствительность к грибкам.

Лапа предостерегла от самостоятельной диагностики, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Даже если симптомы кажутся типичными, правильную оценку их причин должен давать специалист.