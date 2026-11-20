Германия рискует не справиться с финансовыми последствиями перехода на возобновляемые источники энергии. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра Republik 21, чьё исследование опубликовала газета Bild.

Цена отказа от традиционной генерации может оказаться неподъёмной как для экономики, так и для населения ФРГ. Согласно расчётам специалистов, реализация энергетической реформы до 2045 года потребует от 10 до 13,8 триллиона евро. Такая сумма сопоставима с двумя-тремя годовыми объёмами ВВП страны. Руководитель экспертного совета, экономист Йоахим Вайман считает, что преобразования поглощают всё большую часть национальных доходов, не принося сопоставимой отдачи.

Главную проблему аналитики видят в самом подходе к изменению энергосистемы. Вместо того чтобы дополнить существующие источники электричества солнечными и ветряными установками, Берлин последовательно вытесняет угольные, газовые и атомные мощности. По оценке авторов исследования, подобная замена не увеличивает общий объём производства энергии, зато делает её получение дороже. Дополнительные расходы в результате ложатся на промышленность и других потребителей.

Ещё одним уязвимым местом эксперты назвали зависимость от зарубежного оборудования. В частности, около 80% солнечных энергоустановок Германия получает из Китая. Если импорт такой продукции прекратится, предупреждают специалисты, устойчивость электроснабжения окажется под угрозой вплоть до возможных масштабных отключений. При этом решение немецких властей отказаться от атомной энергетики в Republik 21 расценили как историческую ошибку.

Ранее Life.ru сообщал об исторически низких запасах газа в немецких подземных хранилищах. По данным «Газпрома», к середине месяца их заполненность опустилась до 57,1%, тогда как в Нидерландах показатель составил 60,7%. На фоне похолодания европейские страны начали расходовать топливо рекордными темпами.