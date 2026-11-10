Загадочные подземные толчки, которые в ночь на 10 ноября ощутили жители нескольких городов Украины, могли быть вызваны мощными взрывами на подземных складах вооружений, а не природным землетрясением. Такую версию в беседе с Life.ru высказал геолог Константин Рябинкин.

Никакая сейсмическая служба не дала официальных данных по этому событию — ни сейсмологи Украины, ни сейсмологи европейских стран. Поэтому с очень большой вероятностью можно говорить, что данное событие является техногенным, то есть это дело рук человека. Константин Рябинкин Геолог, научный сотрудник Института тектоники и геофизики ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук

В ночь на 10 ноября жители Киева, Житомира, Винницы и Днепра сообщали о необычных колебаниях зданий. По словам очевидцев, в домах дрожали окна и мебель, а некоторые слышали громкий грохот, напоминающий взрыв. При этом профильные службы не подтвердили природное землетрясение: на сайте украинского Главного центра специального контроля соответствующей записи нет. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сформировал предварительное сообщение, однако не указал магнитуду, глубину и координаты эпицентра.

Рябинкин обратил внимание на геологические особенности районов, откуда поступали сообщения. По его словам, центральная и северная части Украины относятся к территориям с относительно низкой сейсмической активностью, поэтому вероятность сильного природного землетрясения там невелика.

«Поскольку на территории Украины сейчас проходят боевые действия, вполне возможно, что произошли взрывы на каких-то подземных складах с оружием, и обычные граждане ощутили такой эффект. С высокой вероятностью это именно техногенная история. Вопрос только в причинах данного события», — предположил специалист.

При этом Рябинкин не исключил природного происхождения толчков. Для сравнения он привёл Карпаты, где возможны землетрясения интенсивностью шесть-семь баллов, и российский Дальний Восток. На Камчатке и Курильских островах сейсмическая активность значительно выше из-за взаимодействия литосферных плит.

«В обсуждаемом же регионе нет границы литосферных плит. Там есть так называемые внутриплитовые разломы, и в рамках этих разломов происходят землетрясения, но они куда менее активны», — заключил наш собеседник.