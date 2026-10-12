Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировали на Ставрополье

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Красногвардейском округе Ставропольского края. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что очаг залегал на глубине 10 км.

Эпицентр находился в 80 км к северо-северо-западу от Ставрополя, где живут около 363 тыс. человек. Ближайшим населённым пунктом стало село Безопасное, расположенное в 17 км к западу-северо-западу от эпицентра.

Толчки зафиксировали 11 октября в 12:43 по московскому времени. Землетрясение не привело к жертвам и разрушениям. Службы жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме.

Ранее Life.ru писал, что у берегов индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,3. По данным EMSC, очаг находился на глубине 110 км, а эпицентр располагался в 151 км к западу-юго-западу от города Горонтало.