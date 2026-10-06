Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Курильских островов. Подземные толчки зафиксировали 6 октября в 16:48:21,9 по всемирному координированному времени (UTC). По московскому времени землетрясение произошло в 19:48.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), очаг залегал на глубине 30 километров. Координаты эпицентра составили 48,410 градуса северной широты и 154,880 градуса восточной долготы.

Эпицентр находился в 268 километрах к югу от Северо-Курильска. Местное время в городе на момент землетрясения составляло 03:48 утра 7 октября. До Петропавловска-Камчатского от эпицентра — 581 километр к юго-западу, местное время там составляло 04:48 утра.

Ранее в Амурской области произошло первое за четыре года землетрясение магнитудой 4,5. Толчки зафиксировали на территории Тындинского округа. По сообщениям местных, колебания почувствовали жители четырёх населённых пунктов.