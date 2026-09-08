Землю накрыла первая осенняя магнитная буря

На Земле началась первая магнитная буря сентября. Геомагнитный шторм стартовал примерно в 11:00 по московскому времени и пока достиг уровня G1 — слабого по пятибалльной шкале. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Учёные ожидали бурю ещё накануне из-за приближения облака плазмы, выброшенного Солнцем несколько дней назад. Поток солнечного вещества достиг Земли ещё 7 сентября и вызвал продолжительные геомагнитные возмущения. Сегодня активность превысила порог магнитной бури.

Быстрого возвращения магнитосферы в спокойное состояние специалисты пока не ждут. По прогнозу, нестабильная геомагнитная обстановка может сохраняться ещё около двух суток. В этот период возможны бури уровня G2 — средние, а с небольшой вероятностью активность способна подняться до G3 — сильной.

Быстрого возвращения магнитосферы в спокойное состояние специалисты пока не ждут. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Возмущения уже сказались на полярных сияниях: зона их наблюдения сместилась в сторону средних широт. Сильный всплеск был зафиксирован минувшей ночью, сообщения о сиянии поступали из северных и северо-западных регионов России.

К середине дня активность полярных сияний оценивается примерно в пять баллов из десяти. К вечеру она может снова усилиться. Учёные не исключают появления сияний даже на широтах Москвы — примерно 53–56 градусов, хотя пока вероятность такого сценария считается небольшой.

Ранее Life.ru предупреждал о приближении к Земле серии выбросов солнечной плазмы. Учёные ожидали наиболее заметного роста геомагнитной активности именно 8–9 сентября.