«Зенит» обыграл «Балтику» со счётом 3:2 и поднялся на третье место в РПЛ

Петербургский «Зенит» победил «Балтику» в Калининграде со счётом 3:2 в девятом туре Российской премьер-лиги. Три очка позволили гостям подняться на третью строчку турнирной таблицы.

Теперь у петербуржцев 18 очков — на одно меньше, чем у «Спартака», и на два меньше, чем у лидирующего «Краснодара». При этом краснодарцы свой матч девятого тура ещё не провели: 17 сентября им предстоит встреча с «Оренбургом». «Балтика» остаётся восьмой с 11 очками.

Задел для победы «Зенит» создал уже к середине первого тайма: Сначала Максим Глушенков открыл счёт на девятой минуте, затем преимущество удвоил Александр Соболев. Калининградцы ответили голом Брайана Хиля на 22-й минуте.

После перерыва Луис Энрике вновь увеличил отрыв гостей до двух мячей, отличившись на 49-й минуте. Илья Петров на 81-й сократил разницу до минимума, однако сравнять счёт хозяевам не удалось.

Первым результативным действием за «Зенит» отметился Артём Карпукас, перешедший из московского «Локомотива». Полузащитник отдал голевую передачу Глушенкову в начале встречи.

В следующем туре петербуржцы 10 октября сыграют на выезде с «Краснодаром». «Балтика» 11 октября отправится в гости к грозненскому «Ахмату».

Ранее Life.ru рассказывал, как «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Акроном» и сохранил лидерство в РПЛ. Встреча восьмого тура завершилась со счётом 1:1: на гол Константина Марадишвили хозяева ответили мячом Хуана Боселли на 87-й минуте. Краснодарцы набрали 20 очков и продлили серию без поражений в чемпионате до восьми матчей.