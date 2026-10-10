«Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2 и возглавил таблицу РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2 в центральном матче 10-го тура Российской премьер-лиги и вышел на первое место в таблице.

Главным героем первого тайма стал Максим Глушенков. Полузащитник открыл счёт на 40-й минуте, а в компенсированное время оформил дубль и отправил команды на перерыв при преимуществе гостей в два мяча.

После перерыва Александр Соболев довёл счёт до 3:0, отличившись на 53-й минуте. Однако «Краснодар» быстро вернул интригу: сначала Жоау Батчи забил на 55-й, а затем Джон Кордоба сократил отставание до минимума на 71-й.

В концовке положение хозяев осложнило удаление Витора Тормены. Защитник «Краснодара» получил красную карточку на 80-й минуте, после чего сравнять счёт команда уже не смогла.

«Зенит» набрал 21 очко и поднялся на первое место. Столько же баллов осталось у «Краснодара», однако петербуржцы находятся выше благодаря победе в очной встрече. Для команды Сергея Семака эта победа стала третьей подряд в чемпионате.

Краснодарцы потерпели первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ и продлили серию без побед до четырёх матчей. До встречи с «Зенитом» команда Мурада Мусаева трижды подряд сыграла вничью.

Ранее Life.ru рассказывал, как «Зенит» в предыдущем туре обыграл «Балтику» со счётом 3:2. Тогда петербуржцы создали задел уже в начале встречи благодаря голам Максима Глушенкова и Александра Соболева, а после перерыва отличился Луис Энрике. Победа позволила команде набрать 18 очков и приблизиться к лидерам чемпионата.