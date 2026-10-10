«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в матче десятого тура РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Самаре завершилась со счётом 1:1, причём красно-белые большую часть игры провели вдесятером.

Уже на 24-й минуте «Спартак» остался без основного голкипера. Александр Максименко получил прямую красную карточку за лишение соперника явной возможности забить. Вместо Маркиньоса на поле пришлось выпускать запасного вратаря Илью Помазуна.

Несмотря на меньшинство, москвичи открыли счёт на 79-й минуте. Отличился Манфред Угальде. Однако удержать преимущество команда не смогла: на 86-й минуте Мартин Крамарич восстановил равновесие.

Максименко стал пятым вратарём «Спартака», которого удаляли в матче чемпионата России. До него красные карточки в составе красно-белых получали Станислав Черчесов, Александр Филимонов, Сергей Песьяков и Андрей Дикань.

После десяти матчей «Спартак» набрал 20 очков и на момент окончания встречи занимает второе место в таблице РПЛ. У «Крыльев Советов» 12 баллов и девятая строчка. Положение команд ещё может измениться после остальных матчей тура.

В следующем туре москвичи 18 октября примут казанский «Рубин», а самарцы днём ранее сыграют дома с воронежским «Факелом». Перед этим обе команды проведут матчи Кубка России: «Спартак» 15 октября встретится в гостях с «Родиной», а «Крылья» 14 октября примут «Балтику».

Ранее Life.ru рассказывал, как «Спартак» вырвал победу у «Факела» в предыдущем туре РПЛ. Единственный мяч тогда забил Манфред Угальде на 90+1-й минуте, а воронежцы с 66-й минуты играли в меньшинстве. Та победа принесла красно-белым 19 очков и позволила им подняться на второе место в чемпионате.