Петербургский «Зенит» вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), разгромив самарские «Крылья Советов» со счётом 3:0. Встреча 13-го тура прошла в Самаре, а главным героем стал нападающий гостей Александр Соболев, оформивший дубль.

Форвард открыл счёт на 26-й минуте, реализовав пенальти. При этом всего за пять минут до гола он не сумел забить с 11-метровой отметки: тогда его удар отразил вратарь хозяев Никита Кокарев. Во втором тайме Соболев отличился ещё раз на 67-й минуте, а спустя шесть минут Артём Карпукас довёл преимущество петербуржцев до разгромного.

Для Соболева этот матч стал первым после болезни, из-за которой он пропустил две предыдущие встречи команды. «Зенит» набрал 30 очков и обошёл московское «Динамо», у которого 28 баллов. «Крылья Советов» остались на девятой строчке с 15 очками. В следующем туре 8 ноября петербуржцы примут «Ростов», а самарцы сыграют дома с «Оренбургом».

Ранее Life.ru рассказывал, как «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2 и впервые за несколько туров возглавил чемпионат. Встреча состоялась 10 октября, а победу петербуржцам принесли дубль Максима Глушенкова и гол Александра Соболева. Тогда команда Сергея Семака набрала 21 очко и опередила краснодарцев благодаря успеху в личной встрече.