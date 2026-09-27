«Зенит» вернулся в Китай спустя 71 год и вырвал победу у «Шанхай Шэньхуа»

Петербургский «Зенит» обыграл китайский «Шанхай Шэньхуа» в товарищеском матче. Основное время встречи в Шанхае завершилось без голов — 0:0, а в серии пенальти российский клуб оказался точнее — 4:3.

В послематчевой серии свои удары у «Зенита» реализовали Джон Джон, Кирилл Обонин, Никита Вершинин и Фелипе Аугусто. Решающий пенальти забил Аугусто.

Для петербургского клуба эта поездка стала первой в Китай за 71 год. В предыдущий раз «Зенит» приезжал в КНР в 1955 году, став первым советским футбольным клубом, посетившим страну. Тогда команда провела в Китае 11 матчей.

Накануне нынешней встречи «Зенит» и «Шанхай Шэньхуа» подписали соглашение о сотрудничестве. Клубы договорились проводить товарищеские матчи основных составов, развивать совместные молодёжные проекты, устраивать стажировки для игроков и тренеров и сотрудничать в подготовке специалистов.

После девяти туров РПЛ «Зенит» набрал 18 очков и занимает пятое место в чемпионате России. «Шанхай Шэньхуа», который до августа тренировал россиянин Леонид Слуцкий, после 26 матчей располагается на восьмой строчке китайской Суперлиги с 31 очком.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» лишили 10 очков в чемпионате Китая. Наказание стало частью масштабного разбирательства местной футбольной ассоциации по делу о договорных матчах, коррупции и манипулировании результатами. Санкции затронули сразу несколько клубов китайских профессиональных лиг.