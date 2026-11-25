Атаки на Балтике не изменили планов Москвы по обеспечению африканских стран зерном. Такое заявление сделал в беседе с журналистами заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко.

Дипломат заверил, что отечественные поставщики по-прежнему готовы удовлетворить потребности Египта и других дружественных государств континента.

«Наша готовность покрыть потребности Египта и африканских друзей поставками зерна остаётся неизменной. И мы исходим из того, что маршрут через Балтику сохраняется», — сказал он.

Напомним, 21 ноября в Финском заливе произошло нападение на сухогруз «Спарта II». На борту вспыхнул пожар, из-за повреждений корабль потерял ход. Всех 16 членов экипажа эвакуировали, один моряк получил лёгкие травмы. К ликвидации последствий подключилась пограничная охрана Финляндии. Вечером 22 ноября началась буксировка повреждённого судна, 24 ноября его доставили в Петербург. Позднее заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева предупредила Совбез об угрозе распространения террористической активности в регионе.