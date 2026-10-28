Зерно пошло на Север: Мурманск открыл аграриям новый путь на мировые рынки

Мурманский морской торговый порт впервые принял крупную партию российского зерна, открыв для отечественных сельхозпроизводителей дополнительный маршрут поставок на зарубежные рынки. Новое направление позволит снизить зависимость экспорта от традиционных транспортных коридоров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Мурманский порт впервые принял 3,4 тысячи тонн зерна для экспорта. Видео © Telegram / Порт Мурманск

В северную гавань прибыл железнодорожный состав из 47 вагонов, доставивший 3,4 тысячи тонн зерновой продукции из основных сельскохозяйственных регионов страны. Ранее порт не занимался обработкой подобных грузов, поэтому поступление первой партии стало новым этапом в развитии его логистических возможностей.

Для организации перевозок специалисты заранее подготовили необходимую инфраструктуру и освоили технологию разгрузки специальных вагонов через накопительный бункер с применением передвижных конвейеров. Такая схема позволяет направлять зерно непосредственно в трюмы судов, исключая промежуточное складирование.

В администрации ММТП подчеркнули, что освоение нового направления особенно актуально на фоне ограничений, затрагивающих привычные экспортные пути. Универсальные мощности предприятия позволяют оперативно перестраивать грузовые операции и обеспечивать отправку сельхозпродукции иностранным покупателям.