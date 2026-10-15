Заявление Владимира Зеленского «С нас хватит!» прозвучало на фоне продолжающихся атак на российские НПЗ. Это несоответствие на круглом столе ЭИСИ отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, бывший комик делает вид, что терпел и больше не будет, но через три дня после интервью стало очевидно обратное.

Данилин назвал Зеленского «жалким диктатором» и руководителем хунты. Он обратил внимание, что заявления о готовности остановиться расходятся с реальными действиями. Удары по НПЗ продолжаются, поэтому непонятно, что именно и кому хватит терпеть.

Политолог, доцент Финансового университета Алексей Мартынов указал на стратегическую безысходность текущего положения Киева. По его словам, Зеленский теряет поддержку США и игнорирует требования Дональда Трампа.

Мартынов напомнил, что без американской поддержки не было бы ни переворота 2014 года, ни эскалации на Донбассе, которая потребовала вынужденного вмешательства России. Он также отметил, что стратегию украинской «химеры» определяют не в Киеве, а в Лондоне.

Отдельно на встрече говорили о военно-технологическом превосходстве России. Политолог Илья Ухов связал его с выстроенной системой управления. По его словам, сегодня страна переигрывает Украину не только ресурсно, но и технологически.

Ухов добавил, что украинская сторона и стоящие за ней британские стратеги пытаются нарушить логистику, бюджетные возможности и экспортные потоки России. Речь идёт о попытках ввести воздушную блокаду и сорвать перевозки. Однако эти планы, по его оценке, не меняют общей картины, пишет РИА «ФедералПресс».

А ранее в Кремле заявили, что Киев продолжает атаковать НПЗ, противореча мирным усилиям США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что активная дипломатическая работа Вашингтона пока не приносит результатов из-за позиции украинского руководства.