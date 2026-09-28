Жалобы на грязь, мужчин и одежду: Петербуржец поплатится за то, что заваливал опеку кляузами на экс-жену

41-летнего жителя Санкт-Петербурга обязали опровергнуть недостоверные сведения о бывшей жене и выплатить ей 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе управления судебных приставов по Петербургу.

После развода мужчина начал направлять жалобы в органы опеки, прокуратуру и руководство детского сада, который посещал их сын. Он утверждал, что условия жизни ребёнка ухудшились: якобы в квартире царят грязь и антисанитария, у мальчика нет отдельного места для сна и игр, а одежда ему не подходит по размеру или сезону.

На этом претензии не закончились. Петербуржец заявлял о частых ночных гостях бывшей супруги, распитии алкоголя и шумных разговорах, из-за которых ребёнок не может нормально отдыхать. Он также утверждал, что сын проводит свободное время на раскладном кресле на балконе, а мать мешает их вечернему общению по видеосвязи.

Проверка органов опеки эту картину не подтвердила. Специалисты установили, что квартира оборудована всем необходимым, санитарные условия соответствуют норме, а ребёнок развивается по возрасту. В детском саду подтвердили, что мальчика приводят в чистой одежде по сезону, а психолог не обнаружил признаков насилия со стороны матери.

Кроме того, мужчине не нравились фотографии бывшей супруги в социальных сетях, которые, по его мнению, могли навредить репутации их сына. Однако суд признал ряд распространённых им сведений недостоверными и порочащими честь и достоинство женщины.

В итоге петербуржца обязали опровергнуть обвинения и выплатить экс-супруге 10 тысяч рублей. Для исполнения решения ему пришлось обратиться в том числе в детский сад, куда ранее направлялись его жалобы.

Ранее Life.ru сообщал, что жителя Малой Вишеры оштрафовали на восемь тысяч рублей за оскорбительные сообщения бывшей жене. Конфликт между экс-супругами возник из-за разногласий по поводу воспитания ребёнка, после чего мужчина неоднократно присылал женщине оскорбления. Бывшая супруга обратилась в прокуратуру, и в отношении мужчины возбудили административные дела по статье об оскорблении.